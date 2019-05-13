Искусственный интеллект полностью заменил журналистов

«Автор» получил псевдоним AI Squire. Сообщается, что на каждый текст он потратил лишь несколько минут. Бота для Esquire разработала компания AI QLX. Помимо написания материалов, искусственный интеллект может придумывать темы для журналистских текстов.

Материалы, которые он написал, были посвящены истории искусственного интеллекта, моды и технологий, а также размышлениям на тему, почему люди носят одежду. Работы AI Squire редактировал человек, но правил он их не так же, как тексты обычных журналистов.

Главный редактор журнала объяснил, что эксперимент — это попытка ответить на вопрос, можно ли заменить журналистов роботами.