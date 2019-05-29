Ferra

Искусственный интеллект помог сделать пиццу такой же красивой, как в рекламе

Теперь клиенты будут довольны
Клиенты сети пиццерий Domino’s Pizza пожаловались на то, что в жизни пицца выглядит не так, как в рекламе. На это компания ответила разработкой алгоритма, способного контролировать процесс изготовления блюда так, чтобы оно получилось таким же красивым, как на картинке.

Алгоритм натренировали при помощи машинного обучения на образцах различных пицц. Он лёг в основу сервиса DOM Pizza Checker, который уже запустился в Австралии и Новой Зеландии. Этот сервис предназначен для франчайзи сети пиццерий Domino’s Pizza. Он помогает им изготавливать такую пиццу, как надо, проверяя соотношение ингредиентов, соблюдение правильного температурного режима и других ключевых аспектов приготовления. Все данные алгоритм собирает при помощи камеры видеонаблюдения, закреплённой над столом для готовки.

В будущем DOM Pizza Checker смогут использовать и клиенты, чтобы наблюдать процесс изготовления пиццы через специальное приложение.

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