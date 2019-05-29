Искусственный интеллект помог сделать пиццу такой же красивой, как в рекламе

Алгоритм натренировали при помощи машинного обучения на образцах различных пицц. Он лёг в основу сервиса DOM Pizza Checker, который уже запустился в Австралии и Новой Зеландии. Этот сервис предназначен для франчайзи сети пиццерий Domino’s Pizza. Он помогает им изготавливать такую пиццу, как надо, проверяя соотношение ингредиентов, соблюдение правильного температурного режима и других ключевых аспектов приготовления. Все данные алгоритм собирает при помощи камеры видеонаблюдения, закреплённой над столом для готовки.

В будущем DOM Pizza Checker смогут использовать и клиенты, чтобы наблюдать процесс изготовления пиццы через специальное приложение.