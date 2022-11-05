Искусственный интеллект помог вылечить облысение

Модель ИИ искала соединения, способные нейтрализовать активные формы кислорода в коже головы, которые могут вызывать потерю волос при андрогенной алопеции. Поиск производился на основе соединений тиофосфатов с переходными металлами.

В результате учёные протестировали 91 различную комбинацию и выбрали лучшего кандидата. Сначала его проверили на клетках кожи человека. Затем учёные создал пластыри с микроиглами и с их помощью ввели вещество мышам. В течение 13 дней у животных отросли волосы. Причём эти волосы были даже толще, чем у до лечения.