Искусственный интеллект помог вылечить облысение

19:20, 05 ноября 2022
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Искусственный интеллект помог вылечить облысениеПока у мышей
Учёные из Научно-технологического Института Циндао с помощью алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ) нашли эффективное средство против облысения у мышей.
Модель ИИ искала соединения, способные нейтрализовать активные формы кислорода в коже головы, которые могут вызывать потерю волос при андрогенной алопеции. Поиск производился на основе соединений тиофосфатов с переходными металлами.
В результате учёные протестировали 91 различную комбинацию и выбрали лучшего кандидата. Сначала его проверили на клетках кожи человека. Затем учёные создал пластыри с микроиглами и с их помощью ввели вещество мышам. В течение 13 дней у животных отросли волосы. Причём эти волосы были даже толще, чем у до лечения.