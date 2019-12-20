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Искусственный интеллект поможет дышать российским пациентам
Специальные аппараты установили в томской больнице
В Томской областной клинической больнице (ТОКБ) появились аппараты искусственной вентиляции лёгких с поддержкой искусственного интеллекта. Они смогут сами настраивать параметры процедуры для каждого пациента.
Сообщается, что два таких аппарата под названием Hamilton G5 были закуплены за 12 млн рублей. Их будут применять для поддержания больных с инсультом и нейрохирургической патологией, то есть наиболее тяжёлых пациентов. Сообщается, что установка сможет проводить вентиляцию лёгких даже у младенцев.
Искусственный интеллект в аппарате будет подбирать параметры работы индивидуально для каждого пациента. Это позволит разгрузить персонал медучреждения. Но в случае необходимости врачи смогут быстро помочь пациенту, отреагировав на сигналы аппарата. Кроме того, последнее слово останется за специалистом, а не за искусственным интеллектом.
Для оформления использовано фото «РИА Новости»