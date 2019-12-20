Искусственный интеллект поможет дышать российским пациентам

Сообщается, что два таких аппарата под названием Hamilton G5 были закуплены за 12 млн рублей. Их будут применять для поддержания больных с инсультом и нейрохирургической патологией, то есть наиболее тяжёлых пациентов. Сообщается, что установка сможет проводить вентиляцию лёгких даже у младенцев.

Искусственный интеллект в аппарате будет подбирать параметры работы индивидуально для каждого пациента. Это позволит разгрузить персонал медучреждения. Но в случае необходимости врачи смогут быстро помочь пациенту, отреагировав на сигналы аппарата. Кроме того, последнее слово останется за специалистом, а не за искусственным интеллектом.

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