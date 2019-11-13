Искусственный интеллект поможет российским военным на поле боя

Система анализирует ситуацию и предлагает военачальнику несколько вариантов действий на выбор. Официально она называется «информационной системой боевого управления».

Самостоятельно командиру войск бывает нелегко принять решение о бое из-за наличия десятков факторов. Он должен оценить и количество собственных сил и средств, и разведданные о противнике, и состояние дорог, и погодные условия, и количество боеприпасов, и т.д. и т.п. Система рассчитывает все эти данные по специальным алгоритмам и и в считанные секунды составляет боевой приказ. Технология может даже ранжировать варианты по степени успешности.

По словам эксперта, данная система, по сути, лишь один из элементов автоматизированной системы управления (АСУ). Её применение позволит сохранить жизни сотням военнослужащих в случае боевых действий.