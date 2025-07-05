Искусственный интеллект поможет выявлять источники шума в городах России

Найдёте там соседа

Студенты Российского университета транспорта (МИИТ) разработали систему, которая с помощью ИИ создает интерактивную карту шума в жилых районах. Программа анализирует данные с датчиков, учитывает особенности застройки и рельефа, а затем распределяет звуки по 16 категориям — от автомобильного движения до уличных вечеринок. Это помогает точно определить источник шума.