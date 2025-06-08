Искусственный интеллект поразил математиков на закрытой встрече в Беркли

Их соперником стал чат-бот на базе модели o4-mini, созданной компанией OpenAI. Эта модель обучена не только предсказывать слова, но и логически рассуждать, как настоящий математик. По словам одного из участников встречи, профессора Кена Оно, некоторые коллеги были в шоке: бот смог решить задачи, которые обычно под силу только экспертам.

Ранее, по заказу OpenAI, некоммерческая организация Epoch AI разработала 300 уникальных математических задач, которые ещё не публиковались. Большинство ИИ-моделей справились менее чем с 2% этих задач. Однако o4-mini показал совершенно другой уровень и сумел решить некоторые из них.