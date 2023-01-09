Наука и технологии
19:18, 09 января 2023
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Искусственный интеллект предложили использовать для решений по условно-досрочному освобождению

В США

Новое исследование предполагает, что алгоритмы искусственного интеллекта (ИИ) смогут определять, достоин ли кто-то условно-досрочного освобождения.

Искусственный интеллект предложили использовать для решений по условно-досрочному освобождению

Фото: Unsplash

Авторы нового исследования намеревались оценить эффективность нынешней системы условно-досрочного освобождения, основанной на оценке риска. Это было достигнуто с помощью программы машинного обучения, которая анализировала данные об условно-досрочных освобождениях в Нью-Йорке.

В конечном итоге программа ИИ «пришла к выводу», что можно безопасно предоставить условно-досрочное освобождение большему количеству заключённых. По оценке системы, увеличить число можно было бы в два раза.

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