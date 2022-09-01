Искусственный интеллект превзошел врачей в диагностике детских ушных инфекций

Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Otolaryngology-Head and Neck Surgery, модель, названная OtoDX, была более чем на 95% точнее в диагностике ушной инфекции на наборе из 22 тестовых изображений по сравнению с 65% точностью группы врачей, состоящей из ЛОРов, педиатров и врачей первичного звена, которые рассматривали те же изображения.

При тестировании на наборе данных из более чем 600 изображений внутреннего уха точность диагностики ИИ-модели составила более 80 процентов, что представляет собой значительный скачок по сравнению со средней точностью клиницистов.

Модель была построена на основе сотен фотографий, собранных у детей перед операцией в Mass Eye and Ear по поводу рецидивирующих ушных инфекций или жидкости в ушах. По словам авторов, полученные результаты являются важным шагом на пути к разработке диагностического инструмента, который в один прекрасный день может быть развернут в клиниках для помощи врачам при обследовании пациентов. Диагностический инструмент на основе ИИ может дать врачам, таким как педиатры и клиники неотложной помощи, дополнительный тест, который поможет им лучше обосновать принятие клинических решений.