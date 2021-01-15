Искусственный интеллект превзошёл человека в понимании речи

Модель искусственного интеллекта Microsoft называется DeBERTa (Decoding-enhanced BERT with disentangled attention). Она проходила тест SuperGLUE, состоящий из восьми задач, пишет CNews. Эти задачи связаны с пониманием структуры текста, его контекста и причинно-следственных связей в нём.

Например, ИИ нужно было выбрать правильный ответ на вопрос «в чём причина этого?» по предложению «ребёнок стал невосприимчивым к болезни». Модели дали два варианта ответа: «он избежал контакта с болезнью» и «он получил вакцину от болезни». Человек без проблем выберет правильный ответ, но для ИИ это нетривиальная задача.

Сообщается, что высоких результатов для DeBERTa компания Microsoft достигла менее чем за два года.