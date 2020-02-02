Искусственный интеллект проверили на пригодность к поиску внеземной жизни

Признаком разумной жизни на других планетах могут быть различные искусственные объекты. Например, если бы внеземная цивилизация решила проверить нашу Землю, у неё сомнений бы в существовании разумных существ не возникло: человеческие города уж больно отличаются от естественных особенностей ландшафта.

Чтобы проверить, сможет ли искусственный интеллект идентифицировать искусственные объекты на других планетах, учёные взяли фотографии Цереры — карликовой планеты Солнечной системы. Помимо ИИ в эксперименте участвовали люди.

Им предложили найти на фотографиях объекты, которые могли бы иметь искусственное происхождение. Несмотря на их реальное отсутствие на Церере, люди такие объекты обнаружили. Подозрительными им показались правильные геометрические формы.

Ту же задачу выполнял и искусственный интеллект, настроенный на поиск геометрических форм. И справился с ней почти так же, как люди. Именно это и было плохо. Это значит, что искусственный интеллект не способен выделять на снимках какие-то закономерности, которые пропускают люди.