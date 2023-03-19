Искусственный интеллект «разработал» лечение от рака всего за 30 дней

Исследователи из Университета Торонто создали платформу для разработки лекарств под названием Pharma вместе с Insilico Medicine. Учёных интересовало лечение гепатоцеллюлярной карциномы (в просторечии рака печени).

Команда использовала AlphaFold, программу на базе искусственного интеллекта, которая выполняет предсказания пространственной структуры белка. Так удалось сгенерировать потенциальное лекарство.

Кроме того, в платформе была система для прогнозирования ожидаемой продолжительности жизни пациентов. Модель предсказывала выживаемость в течение шести, 36 и 60 месяцев с точностью более 80%.