Наука и технологии
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Искусственный интеллект сократит количество ненужных биопсий

Он может предсказывать рак по изображениям
Учёные заявили, что искусственный интеллект (ИИ) можно использовать для выявления узлов щитовидной железы, которые с большой вероятностью не являются раковыми. Это сократит количество ненужных биопсий.
Искусственный интеллект сократит количество ненужных биопсий

Сейчас для диагностики рака щитовидной железы используется тонкоигольная аспирационная биопсия. Однако большинство биопсий дают доброкачественные результаты, и их потенциально можно избежать.

В новом исследовании использовалось машинное обучение для анализа ультразвуковых изображений узлов щитовидной железы. Модели на вход подали более 30 000 изображений 621 узла. Она научилась разделять изображения на две категории: «рак» или «отсутствие рака». Модель была протестирована на другом наборе из 145 узлов. Оказалось, что она не пропускает рак в 97% случаев.

«Мы считаем, что это хороший следующий шаг к улучшению ухода за пациентами и отказу от ненужных процедур», — отметили исследователи.

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