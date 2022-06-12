Искусственный интеллект сократит количество ненужных биопсий

Сейчас для диагностики рака щитовидной железы используется тонкоигольная аспирационная биопсия. Однако большинство биопсий дают доброкачественные результаты, и их потенциально можно избежать.

В новом исследовании использовалось машинное обучение для анализа ультразвуковых изображений узлов щитовидной железы. Модели на вход подали более 30 000 изображений 621 узла. Она научилась разделять изображения на две категории: «рак» или «отсутствие рака». Модель была протестирована на другом наборе из 145 узлов. Оказалось, что она не пропускает рак в 97% случаев.

«Мы считаем, что это хороший следующий шаг к улучшению ухода за пациентами и отказу от ненужных процедур», — отметили исследователи.