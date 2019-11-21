Искусственный интеллект Sony создаст новые вкусы для еды

Подробно о проекте Sony не рассказывает. Известно только, что компания не хочет делать искусственный интеллект заменой человеку. Разработанные технологии повара смогут использовать для создания новых вкусов и в молекулярной кухне.

«Используя ИИ (прим. искусственный интеллект) и его аналитические возможности, мы можем создавать новые рецепты», — заявил представитель Sony.

Сообщается, что алгоритмы позволят добавлять продуктам несвойственные им запахи и вкус.