Наука и технологии
Сегодня 16:02
Искусственный интеллект Sony создаст новые вкусы для еды
И необычные рецепты
Корпорация Sony запустила новое подразделение Sony AI, сотрудники которого будут заниматься исследованиями и разработками в сфере искусственного интеллекта. Одним из направлений их работы станет создание программ для пищевой промышленности и гастрономии. По задумке компании, алгоритмы помогут поварам в приготовлении совершенно новых блюд.
Подробно о проекте Sony не рассказывает. Известно только, что компания не хочет делать искусственный интеллект заменой человеку. Разработанные технологии повара смогут использовать для создания новых вкусов и в молекулярной кухне.
«Используя ИИ (прим. искусственный интеллект) и его аналитические возможности, мы можем создавать новые рецепты», — заявил представитель Sony.
Сообщается, что алгоритмы позволят добавлять продуктам несвойственные им запахи и вкус.