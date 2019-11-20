Наука и технологии
Сегодня 12:37
Искусственный интеллект создал идеальную рекламу
Для Nike
Французский специалист обучил нейросеть на всех рекламных слоганах компании Nike за последние семь лет. На основе этого искусственный интеллект создал «идеальный» рекламный ролик для бренда.
Правда, выглядит он, скорее, как сборник мотивационных фраз. Но все, кто знаком с роликами Nike, такому результату не удивятся.
Создатель проекта сам называет происходящее на видео «шизофренической мотивационной речью на грани неразберихи». Однако кое-что из этого автор даже назвал гениальным. Некоторые слоганы, по его мнению, Nike могла бы использовать. Например, «Legend That Thing» («Сделай это легендарным») или «First Marathon» («Сначала — марафон»).
По словам автора, он интересуется нейросетями, способными создавать произведения искусства, музыку и картины.