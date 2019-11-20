Искусственный интеллект создал идеальную рекламу

Создатель проекта сам называет происходящее на видео «шизофренической мотивационной речью на грани неразберихи». Однако кое-что из этого автор даже назвал гениальным. Некоторые слоганы, по его мнению, Nike могла бы использовать. Например, «Legend That Thing» («Сделай это легендарным») или «First Marathon» («Сначала — марафон»).

По словам автора, он интересуется нейросетями, способными создавать произведения искусства, музыку и картины.