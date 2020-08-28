Искусственный интеллект создал идеальный бутерброд

Речь идёт о бутерброде с арахисовым маслом и бананом. Автор проекта признался, что его творение бесполезно, но работа над ним спасала мужчину во время пандемии.

Разработчик сообщил, что хотел добиться того, чтобы кусочки банана покрывали максимальную часть поверхности бутерброда. Проблема в том, что ломтики неодинаковы — это эллипсы разного размера.

Сначала система ИИ определила, в каких местах нужно разрезать банан. Затем алгоритм вычислил лучшее место на хлебе для каждого ломтика. Готовая программа может давать инструкцию по приготовлению бутерброда по загруженным фото ингредиентов.