Искусственный интеллект стал следить за наличием товаров на полках супермаркетов

Алгоритмы способны вычислять, достаточно ли товаров лежит на полках, лежат ли там просроченные продукты и не разбросаны ли по магазину тележки. Walmart не скрывает камеры от посетителей и предупреждает их о том, что в супермаркете работает система с искусственным интеллектом. Все собранные через камеры данные хранятся в компьютере менее недели.

Площадь магазина составляет 4,6 тыс. кв. м, в нём продаётся порядка 30 000 наименований товаров. Несмотря на автоматизацию, на кассах по-прежнему стоят живые сотрудники.

Walmart уточнила, что автоматизация не вызвала массовых увольнений. Она просто избавила сотрудников от рутинной работы.