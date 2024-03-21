Искусственный интеллект станет еще мощнее: AWS и Nvidia объединили силы

Центральным элементом этого сотрудничества является Project Ceiba, амбициозная инициатива по созданию одного из самых быстрых в мире суперкомпьютеров для ИИ. Этот суперкомпьютер, размещенный исключительно на AWS, будет использовать передовые суперчипы Nvidia.

Его мощность будет способствовать исследованиям и разработкам в таких областях, как большие языковые модели, цифровая биология, автономные транспортные средства и прогнозирование климата. Проект Ceiba — это не просто скорость обработки данных. Он означает «общее видение» AWS и Nvidia, направленное на «расширение границ исследований в области ИИ и раскрытие его потенциала на благо общества». По крайней мере в этом нас пытаются убедить корпорации.

Подробнее обо всех анонсах двух компаний вы можете прочитать в источнике, но последствия этого сотрудничества почувствует вся индустрия, считают эксперты.