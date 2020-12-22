Искусственный интеллект сумел решить уравнение Шрёдингера

Группа исследователей разработала метод глубокого обучения, с помощью которого специалисты надеются вывести изучение квантовой химии на качественно новый уровень, сообщает Nature Chemistry. Их искусственный интеллект сумел решить задачу физика-теоретика Эрвина Шрёдингера, применённую к понятию волн вероятности классическое дифференциальное уравнение волновой функции. С помощью этой формулы учёные смогут описывать распространение волны вероятности нахождения частицы в заданной точке пространства.

Напомним, что ранее другие специалисты заявили о создании ИИ, способного определять уровень тревожности смертельно больных людей всего лишь по движению глаз. Судя по подобным новостям, современная наука всё ближе к решению многих прежде нерешаемых проблем. И всё благодаря появлению в нашей жизни нейросетей.