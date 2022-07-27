Искусственный интеллект успешно выдал себя за знаменитого философа

В недавнем эксперименте, проведенном философами Эриком Швицгебелем, Анной Штрассер и Мэтью Кросби, людей спрашивали, могут ли они определить, какие ответы на глубокие философские вопросы были получены от Деннетта, а какие - от GPT-3. Вопросы касались таких тем, как "Какие аспекты работы Дэвида Чалмерса кажутся вам интересными или ценными?". "Обладают ли человеческие существа свободой воли?" и "Чувствуют ли собаки и шимпанзе боль?".

На этой неделе Швицгебель опубликовал результаты, полученные от разных участников с разным уровнем знаний о философии Деннета, и обнаружил, что это оказалось более сложным испытанием, чем ожидалось. Так, даже эксперты по его работам давали правильную оценку лишь в 50% случаев. Учитывая правильность ответов двух других групп участников, в среднем возможность правильно определить высказывание Деннета равно 20%.