«Искусственный интеллект» второй год подряд стал научным словосочетанием года

Данные Yandex Wordstat подтверждают рост интереса: запросы «искусственный интеллект» выросли с 9,5 млн в 2024 году до 11,5 млн в 2025 году.

В пятерку значимых научных слов также вошли цифровизация, нейросеть, технологии, инновации, интеллект. Среди предметных терминов лидерами стали геном и фотоника. По мнению экспертов, ИИ становится важным инструментом исследований. Он ускоряет научные процессы, помогает анализировать данные, моделировать процессы и прогнозировать результаты.

Опрос прошли около тысячи ученых из разных регионов России в возрасте от 16 до 94 лет, представляющих гуманитарные, технические и естественные науки.