«Искусственный интеллект» второй год подряд стал научным словосочетанием года

Опубликовано 27 ноября 2025
«Искусственный интеллект» второй год подряд стал научным словосочетанием годаСлово года
Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина совместно с порталом «Наука.рф» провел всероссийский опрос среди ученых и определил «Слово года в науке-2025». Второй год подряд лидером стало словосочетание «искусственный интеллект».
Данные Yandex Wordstat подтверждают рост интереса: запросы «искусственный интеллект» выросли с 9,5 млн в 2024 году до 11,5 млн в 2025 году.
В пятерку значимых научных слов также вошли цифровизация, нейросеть, технологии, инновации, интеллект. Среди предметных терминов лидерами стали геном и фотоника. По мнению экспертов, ИИ становится важным инструментом исследований. Он ускоряет научные процессы, помогает анализировать данные, моделировать процессы и прогнозировать результаты.
Опрос прошли около тысячи ученых из разных регионов России в возрасте от 16 до 94 лет, представляющих гуманитарные, технические и естественные науки.