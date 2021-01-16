Искусственный интеллект заменит людей в сфере кибербезопасности к 2030 году

В ходе исследования сотрудники Trend Micro провели опрос среди 500 IT-директоров и менеджеров. Только 9% из них уверены, что ИИ не отнимет их работу в следующее десятилетие. Почти треть (32%) опрошенных сказали, что искусственный интеллект автоматизирует всю сферу кибербезопасности так, что человеческое вмешательство уже почти не потребуется.

Также почти каждый пятый считает, что к 2025 году злоумышленники, использующие алгоритмы ИИ для атак, станут нормой.

Почти четверть опрошенных заявила, что к 2030 году доступ к данным будет тесно связан с биометрической аутентификацией. Это сделает несанкционированный доступ невозможным.