Искусственный интеллект «записал» собственный сборник песен

Новую генеративную модель под названием Jukebox создала исследовательская лаборатория OpenAI. Как рассказали сами разработчики, они выбрали создание музыки, потому что это тяжело.

Чтобы натренировать модель, использовались наборы данных из 1,2 млн песен, метаданные, а также лирика из LyricWiki. Благодаря этому нейросеть может даже писать собственные тексты.

Тем не менее, созданная моделью музыка отличается от человеческой. Мы не услышим в ней, например, повторяющиеся припевы. Кроме того, в связи с нейросетью могут возникнуть проблемы в сфере авторского права. Ведь различные исполнители, скорее всего, не давали своё согласие на то, чтобы их треки использовались для обучения модели.