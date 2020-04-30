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Искусственный интеллект запретили признавать изобретателем и оформлять на него патенты
Хотя он действительно может кое-что создавать
Искусственный интеллект (ИИ) запретили признавать изобретателем и оформлять на него патенты. Такое решение вынесло Ведомство по патентам и товарным знакам США.
Правило ввели после отклонения двух заявок на оформление патентов, в которых в качестве изобретателя был указан ИИ. Первая заявка касалась контейнера для еды, а вторая — проблескового маячка. Они были созданы искусственным интеллектом DABUS.
В ведомстве заявили, что в качестве изобретателя может быть указано только физическое лицо. На это организация, подавшая заявки, отметила, что местоимения «сам», «сама», которые используются в патенте, вполне могут быть применены по отношению к машине. Однако ведомство ответило, что такая интерпретация слишком широка.
В организации-заявителе считают, что иногда оформлять права на искусственный интеллект необходимо.