Искусственный интеллект запретили признавать изобретателем и оформлять на него патенты

Правило ввели после отклонения двух заявок на оформление патентов, в которых в качестве изобретателя был указан ИИ. Первая заявка касалась контейнера для еды, а вторая — проблескового маячка. Они были созданы искусственным интеллектом DABUS.

В ведомстве заявили, что в качестве изобретателя может быть указано только физическое лицо. На это организация, подавшая заявки, отметила, что местоимения «сам», «сама», которые используются в патенте, вполне могут быть применены по отношению к машине. Однако ведомство ответило, что такая интерпретация слишком широка.

В организации-заявителе считают, что иногда оформлять права на искусственный интеллект необходимо.