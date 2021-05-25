Искусственных виртуальных людей научили читать рэп

Новое видео — результаты работы стартапа Replica. Во время одного из хакатонов сотрудник компании изучал, как записать аудио того, как он читает рэп, и передать это на чтение синтезированному голосу.

Автор The Verge отмечает, что получившееся видео вызывает эффект «зловещей долины». И мы не можем с этим не согласиться.