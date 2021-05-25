Наука и технологии
Сегодня в 15:49
Искусственных виртуальных людей научили читать рэп
И выглядит это так себе
Издание The Verge показало новое отчасти жуткое достижение в сфере искусственного интеллекта. Цифровых людей научили читать рэп с использованием синтезированных голосов.
Новое видео — результаты работы стартапа Replica. Во время одного из хакатонов сотрудник компании изучал, как записать аудио того, как он читает рэп, и передать это на чтение синтезированному голосу.
Автор The Verge отмечает, что получившееся видео вызывает эффект «зловещей долины». И мы не можем с этим не согласиться.
В целом, это видео — часть работы Replica над новым продуктом, который позволит интегрировать инструменты синтеза речи с программным обеспечением Unreal Engine MetaHumans, которое генерирует реалистичных CGI людей. Комбинация этих двух инструментов позволит любому создавать цифровых людей, ведущих диалоги, для игр, фильмов и, как мы уже убедились, рэп-клипов.