«Искусство пополам с наукой»: прошел конкурс снимков с микроскопа

Конкурс Centenary

Институт Centenary объявил победителей ежегодного конкурса «Искусство встречает науку», посвященного пересечению медицинских исследований и изобразительного искусства. Этот конкурс, учрежденный в 2009 году, демонстрирует, что изображения клеток и тканей, сделанные с помощью микроскопа, могут раскрыть как научный потенциал, так и эстетическую красоту, пишут СМИ.