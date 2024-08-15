«Искусство пополам с наукой»: прошел конкурс снимков с микроскопа

«Искусство пополам с наукой»: прошел конкурс снимков с микроскопаКонкурс Centenary
© Bobby Boumelhem/Centenary Institute
Доктор Ка Ка Тинг получила главный приз, представив изображение «Облачный мозг с шансом на забвение». Это изображение гиппокампа мыши иллюстрирует влияние амилоидных бляшек, маркера болезни Альцгеймера, на клетки мозга и кровеносные сосуды, подчеркивая ущерб, который может привести к потере памяти.
Второе место занял Бобби Бумелхем за снимок «Близко к сердцу», на котором изображены клетки рака молочной железы в культуре. Это изображение, богатое деталями, помогает понять, как раковые клетки реагируют на различные раздражители, что очень важно для развития исследований в области рака.
Хайди Штраус получила третье место за работу «Розы красные». На этом снимке изображены клетки, выращенные из ткани опухоли поджелудочной железы, которые используются для создания органоидов для тестирования новых методов лечения.
Хотя официальные победители уже объявлены, публика еще может проголосовать за своего фаворита в номинации «Народный выбор».