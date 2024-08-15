Наука и технологии
Опубликовано 15 августа 2024, 06:45
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«Искусство пополам с наукой»: прошел конкурс снимков с микроскопа

Конкурс Centenary
Институт Centenary объявил победителей ежегодного конкурса «Искусство встречает науку», посвященного пересечению медицинских исследований и изобразительного искусства. Этот конкурс, учрежденный в 2009 году, демонстрирует, что изображения клеток и тканей, сделанные с помощью микроскопа, могут раскрыть как научный потенциал, так и эстетическую красоту, пишут СМИ.
«Искусство пополам с наукой»: прошел конкурс снимков с микроскопа

© Bobby Boumelhem/Centenary Institute

Доктор Ка Ка Тинг получила главный приз, представив изображение «Облачный мозг с шансом на забвение». Это изображение гиппокампа мыши иллюстрирует влияние амилоидных бляшек, маркера болезни Альцгеймера, на клетки мозга и кровеносные сосуды, подчеркивая ущерб, который может привести к потере памяти.

«Искусство пополам с наукой»: прошел конкурс снимков с микроскопа
© Ka Ka Ting/Centenary Institute

Второе место занял Бобби Бумелхем за снимок «Близко к сердцу», на котором изображены клетки рака молочной железы в культуре. Это изображение, богатое деталями, помогает понять, как раковые клетки реагируют на различные раздражители, что очень важно для развития исследований в области рака.

«Искусство пополам с наукой»: прошел конкурс снимков с микроскопа
© Bobby Boumelhem/Centenary Institute

Хайди Штраус получила третье место за работу «Розы красные». На этом снимке изображены клетки, выращенные из ткани опухоли поджелудочной железы, которые используются для создания органоидов для тестирования новых методов лечения.

«Искусство пополам с наукой»: прошел конкурс снимков с микроскопа
© Heidi Strauss/Centenary Institute

Хотя официальные победители уже объявлены, публика еще может проголосовать за своего фаворита в номинации «Народный выбор».