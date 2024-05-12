Исландия открыла «мамонтовую» установку по улавливанию углерода

Mammoth — это значительный скачок вперед по сравнению с предыдущим проектом Climeworks, Orca, который открылся в 2021 году и был в десять раз меньше. Новый объект отличается модульной конструкцией, в которой предусмотрено место для 72 «контейнеров-коллекторов», работающих как гигантские воздушные пылесосы. В настоящее время работают 12 из них, а в ближайшие месяцы планируется открыть еще несколько.

Ожидается, что при выходе на полную мощность «Мамонт» будет улавливать 36 000 тонн CO2 в год. В перспективе это равносильно тому, что за год с дорог уйдет около 8000 автомобилей, работающих на газе.

Уловленный углерод будет затем транспортироваться под землю для постоянного хранения в естественных горных породах.