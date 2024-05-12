Исландия открыла «мамонтовую» установку по улавливанию углерода

Опубликовано 12 мая 2024, 18:00
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Исландия открыла «мамонтовую» установку по улавливанию углеродаСтремясь изменить ситуацию с климатом
В Исландии был запущен завод «Mammoth» (Мамонт). Это гигантское сооружение, построенное швейцарской компанией Climeworks, называют «крупнейшим в мире» заводом по прямому улавливанию воздуха (DAC), предназначенным для высасывания из атмосферы углекислого газа (CO2), вызывающего потепление планеты.
Mammoth — это значительный скачок вперед по сравнению с предыдущим проектом Climeworks, Orca, который открылся в 2021 году и был в десять раз меньше. Новый объект отличается модульной конструкцией, в которой предусмотрено место для 72 «контейнеров-коллекторов», работающих как гигантские воздушные пылесосы. В настоящее время работают 12 из них, а в ближайшие месяцы планируется открыть еще несколько.
Ожидается, что при выходе на полную мощность «Мамонт» будет улавливать 36 000 тонн CO2 в год. В перспективе это равносильно тому, что за год с дорог уйдет около 8000 автомобилей, работающих на газе.
Уловленный углерод будет затем транспортироваться под землю для постоянного хранения в естественных горных породах.