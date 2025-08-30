Испания отказалась от контракта с Telefónica в пользу Huawei для 5G и оптики

Контракт с Telefónica был рассчитан на 10 миллионов евро и предусматривал подключение оптоволоконных линий для государственных органов, включая Министерство обороны.

До этого Telefónica старалась сократить зависимость от оборудования Huawei, чтобы соответствовать правилам ЕС и ограничить участие китайских компаний на испанском рынке. Тем не менее Испания не планирует полностью исключать Huawei, оставляя часть услуг, связанных с 5G-сетями и смартфонами.

Решение страны появляется на фоне давления со стороны ЕС и США, которые считают китайское оборудование “потенциальной угрозой для безопасности данных”.