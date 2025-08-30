Испания отказалась от контракта с Telefónica в пользу Huawei для 5G и оптики

Опубликовано 30 августа 2025, 19:521 мин.
Испания отказалась от контракта с Telefónica в пользу Huawei для 5G и оптикиСтранная история
Испания приняла решение отказаться от контракта с одной из крупнейших телекоммуникационных компаний Европы — Telefónica — и использовать оборудование Huawei для сети 5G и оптоволоконной связи. Об этом официально заявило Министерство цифровой трансформации страны.
Контракт с Telefónica был рассчитан на 10 миллионов евро и предусматривал подключение оптоволоконных линий для государственных органов, включая Министерство обороны.
До этого Telefónica старалась сократить зависимость от оборудования Huawei, чтобы соответствовать правилам ЕС и ограничить участие китайских компаний на испанском рынке. Тем не менее Испания не планирует полностью исключать Huawei, оставляя часть услуг, связанных с 5G-сетями и смартфонами.
Решение страны появляется на фоне давления со стороны ЕС и США, которые считают китайское оборудование “потенциальной угрозой для безопасности данных”.