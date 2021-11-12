Испания отказалась покупать американские истребители F-35

Испания уже давно думала об отказе от участия в программе F-35. Теперь она окончательно решила переключиться на проект Eurofighter Typhoon, в котором будет участвовать вместе с Францией и Германией.

Отмечается, что ранее Airbus предоставила свой вариант Advanced Fighter Jet Trainer (AFJT) для ВВС Испании. Не исключено, что испанское руководство решило вкладывать все свои средства, выделенные на развитие военной авиации, в европейские программы.

«Военное обозрение» отмечает, что, помимо финансовых причин, Испания могла отдать предпочтение европейским программам из-за дистанцирования стран континентальной Европы от США.