Испания стала лучшим пристанищем для цифровых кочевников на 2024 год

Аргентина заняла второе место с результатом 3,72 балла, за ней следуют Румыния, Объединенные Арабские Эмираты и Хорватия, завершающие пятерку лидеров. Подробный рейтинг дает представление о налоговой политике, безналоговых периодах и стоимости жизни, представляя собой всеобъемлющее руководство для начинающих цифровых кочевников.

Этот индекс отличается уникальной системой подсчета баллов, учитывающей наличие действующих виз, скорость интернета, налоговую политику, требования к доходам и стоимость жизни в евро.