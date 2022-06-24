Испания заменит 20 старых истребителей F-18

Всего устаревающий парк Испании состоит из примерно 70 самолётов F-18 производства Boeing. Сделка по приобретению новых истребителей идёт по программе Halcon. По ней страна получит 16 одноместных и четыре двухместных самолёта. По данным Airbus, поставки должны начаться в 2026 году. Благодаря новой сделке парк испанских истребителей Eurofighter достигнет 90 единиц.

Eurofighter Typhoon — это многоцелевой истребитель четвёртого поколения. В настоящее время ведётся серийное производство самолёта. Он поставлен на вооружение ВВС: Германии, Италии, Испании, Великобритании, Австрии и Саудовской Аравии. F-18 был разработан в 1970-х годах.