Испания заменит 20 старых истребителей F-18

Сегодня в 16:58
1 мин.
Испания заменит 20 старых истребителей F-18На Eurofighter
Испания получает 20 истребителей Eurofighter для замены старых самолётов F-18, которые ВВС страны эксплуатируют на Канарских островах.
Всего устаревающий парк Испании состоит из примерно 70 самолётов F-18 производства Boeing. Сделка по приобретению новых истребителей идёт по программе Halcon. По ней страна получит 16 одноместных и четыре двухместных самолёта. По данным Airbus, поставки должны начаться в 2026 году. Благодаря новой сделке парк испанских истребителей Eurofighter достигнет 90 единиц.
Eurofighter Typhoon — это многоцелевой истребитель четвёртого поколения. В настоящее время ведётся серийное производство самолёта. Он поставлен на вооружение ВВС: Германии, Италии, Испании, Великобритании, Австрии и Саудовской Аравии. F-18 был разработан в 1970-х годах.