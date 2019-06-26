Исполнение требований по изоляции интернета в России снизит его скорость

Президент РСПП уже выслал все претензии группы министру связи. Документ, изученный экспертами, описывает порядок централизованного управления российским сегментом интернета. Так, закон о «суверенном рунете» обязывает операторов связи установить специальное оборудование от Роскомнадзора. Именно через него, в случае возникновения угроз, ведомство будет маршрутизировать и фильтровать трафик.

Как отметила группа РСПП, в проекте постановлений указано, что операторы должны будут постоянно направлять трафик на оборудование от Роскомнадзора. Хотя по закону это должно происходить только при угрозах. Кроме того, Минкомсвязь предложил увеличить время задержки при обращении к национальной системе доменов до 5 минут. Сейчас это время составляет менее 8 мс. В целом, выполнение операторами требований проекта может привести к снижению скорости передачи информации и даже невозможности предоставить доступ в интернет.