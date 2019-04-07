Исполнитель роли Капитана Америки рвется в политику

Как сообщает CNN, Эванс назначил встречи в рамках своего проекта A Starting Point — сайта для граждан, который поможет им понять позицию демократов и республиканцев по различным проблемным политическим вопросам. По задумке Эванса, конгрессмены будут отвечать на вопросы людей в интервью на камеру. Ответы на вопросы должны будут длиться не больше минуты и подкрепляться ссылками.

Эванс хранил свой проект в секрете, однако в сети появилось видео, где он обсуждает A Starting Point с конгрессменами. В итоге, актер подтвердил информацию в своем твиттере.