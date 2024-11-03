Исполнительный директор криптобиржи избежал тюрьмы, но пришлось отдать $11 млрд

Опубликовано 03 ноября 2024, 22:341 мин.
Исполнительный директор криптобиржи избежал тюрьмы, но пришлось отдать $11 млрдНишад Сингх приговорен к конфискации $11 миллиардов без лишения свободы
Нишад Сингх, бывший директор обанкротившейся криптовалютной биржи FTX, был приговорен к конфискации $11 миллиардов, но не будет отбывать тюремный срок. Сингху был вынесен приговор в Манхэттене судьей Льюисом А. Капланом, который отметил «замечательное» сотрудничество Сингха с властями в ходе расследования. Хотя ему грозило максимум 75 лет тюрьмы, Сингх якобы узнал о мошеннической деятельности биржи всего за два месяца до краха FTX и выразил «глубокое сожаление» о своих действиях.
Сообщается, что сотрудничество Сингха предоставило прокурорам критически важную информацию, помогая раскрыть ранее неизвестные преступления, включая нарушения в финансировании кампаний, связанные с политическими пожертвованиями руководителей FTX. Судья Каплан отметил, что другой ключевой свидетель, Каролина Эллисон, которая была в курсе неправомерных действий с самого начала, получила два года тюрьмы.
Тем временем, основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид отбывает 25-летний срок за свою роль в проекте.