Исполнительный директор криптобиржи избежал тюрьмы, но пришлось отдать $11 млрд

Сообщается, что сотрудничество Сингха предоставило прокурорам критически важную информацию, помогая раскрыть ранее неизвестные преступления, включая нарушения в финансировании кампаний, связанные с политическими пожертвованиями руководителей FTX. Судья Каплан отметил, что другой ключевой свидетель, Каролина Эллисон, которая была в курсе неправомерных действий с самого начала, получила два года тюрьмы.

Тем временем, основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид отбывает 25-летний срок за свою роль в проекте.