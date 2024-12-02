Использование экологически чистой энергии не помогло с глобальным потеплением

Развивающиеся страны играют центральную роль в решении этой задачи. Их растущие потребности в энергии, обусловленные электромобилями, центрами обработки данных с искусственным интеллектом и кондиционерами, ежегодно увеличивают спрос на электроэнергию, равный годовому потреблению Японии. Этот растущий спрос позволяет поддерживать высокий уровень использования ископаемого топлива, даже когда экологически чистые источники энергии, такие как ветер и солнце, бьют рекорды.

Без закрытия угольных и газовых станций или прекращения добычи нефти выбросы будут продолжаться. Ученые предупреждают о серьезных последствиях, включая необратимое разрушение ледяного покрова, волны жары и повышение уровня моря, которые могут разрушить города и экосистемы.