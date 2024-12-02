Использование экологически чистой энергии не помогло с глобальным потеплением

Опубликовано 02 декабря 2024, 00:001 мин.
Использование экологически чистой энергии не помогло с глобальным потеплениемЧистая энергия растет, но ископаемое топливо все еще доминирует
Мир расширяет использование экологически чистой энергии, но выбросы сокращаются недостаточно быстро для достижения климатических целей, отмечают эксперты. Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что выбросы парниковых газов могут достичь пика в 2024 году, но предупреждает, что нынешние усилия не позволят ограничить потепление до 1,5°C. Для достижения этой цели необходимо сократить выбросы вдвое к 2035 году, однако, по данным ООН, глобальная политика ведет к потеплению до 3,1°C к 2100 году.
Развивающиеся страны играют центральную роль в решении этой задачи. Их растущие потребности в энергии, обусловленные электромобилями, центрами обработки данных с искусственным интеллектом и кондиционерами, ежегодно увеличивают спрос на электроэнергию, равный годовому потреблению Японии. Этот растущий спрос позволяет поддерживать высокий уровень использования ископаемого топлива, даже когда экологически чистые источники энергии, такие как ветер и солнце, бьют рекорды.
Без закрытия угольных и газовых станций или прекращения добычи нефти выбросы будут продолжаться. Ученые предупреждают о серьезных последствиях, включая необратимое разрушение ледяного покрова, волны жары и повышение уровня моря, которые могут разрушить города и экосистемы.