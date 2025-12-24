Использование многоразовых ракет удешевит каждый запуск до $2–5 млн

Сейчас средняя цена запуска одноразовой ракеты колеблется в диапазоне $110–180 млн, а частично многоразовые решения обходятся примерно в $67 млн.

По оценке экспертов, переход к полностью многоразовым системам в перспективе позволит снизить расходы в десятки раз.

В отчете отмечается, что технология все еще имеет ограничения. Частично возвращаемые ракеты вынуждены жертвовать полезной нагрузкой из-за топлива, необходимого для посадки.

Полная многоразовость требует дополнительных инвестиций. Например, в морские платформы или наземную инфраструктуру для посадки и обслуживания ступеней.

Тем не менее интерес к таким технологиям быстро растет. К разработке систем повторного использования активно подключаются традиционные игроки рынка, включая Arianespace, Mitsubishi Heavy Industries и CASC.

Аналитики считают, что именно многоразовые ракеты станут ключевым фактором удешевления коммерческих запусков в ближайшие годы.