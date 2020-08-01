Использованные мониторы помогли сделать сталь твёрже

Исследователи превратили платы, стекло и пластик из мониторов в гибридное покрытие. Для этого отходы из стекла и пластика измельчили и подогрели в инертной атмосфере до 1500 градусов по Цельсию. Из них получились нанонити, которые затем перемешали с измельчёнными печатными платами, нанесли на стальную пластинку и выдержали 15 минут при температуре 1000 градусов Цельсия. Получившееся покрытие позволяет повысить твёрдость стали на 125%.

Стоит отметить, что части электронных устройств на 40% состояли из металлов (в основном из меди), на 30% — из органики, а ещё на 30% — из керамики.