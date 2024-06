Использовать Android-трекеры с iPhone оказалось невозможно

Сеть Find My Device использует миллионы телефонов на базе Android для определения местоположения трекеров через Bluetooth. Благодаря этой обширной сети метки можно найти практически везде. Пользователи могут отказаться, но большинство этого не делает.

СМИ пишут, что в настоящее время ни один трекер не работает одновременно с Android и iPhone из-за различий в методах работы устройств и разных ОС. Чтобы избежать проблем с совместимостью, выбирайте правильный трекер для своего устройства.

Такие производители, как Chipolo и Pebblebee, предлагают трекеры для обеих сетей. Например, Chipolo One Spot предназначен для сети Find My, а One Point - для сети Google.