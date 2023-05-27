Используемые мошенниками домены упали в цене после иска против Freenom

Freenom предоставляет услуги по регистрации доменных имен для нескольких доменов верхнего уровня, включая .cf, .ga, .gq, .ml и .tk. Регистратор предлагает бесплатные регистрации доменов в этих доменах, но оставляет за собой право возвращать и перенаправлять домены… иногда на сайты для взрослых.

До судебного разбирательства на долю Freenom приходилось более половины всех новых фишинговых доменов. Однако после судебного разбирательства, согласно отчетам, количество фишинговых доменов, принадлежащих Freenom, снизилось. Как и цена за них.

Полное влияние судебного иска еще предстоит определить, поскольку различные источники данных о спаме и фишинге имеют различную политику в отношении определения сайтов.

*признана в РФ экстремистской и запрещена