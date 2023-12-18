Используйте эмодзи в рабочих чатах? У нас для вас плохие новости

Но на этом драма не заканчивается — разворачивается битва поколений, поскольку бумеры в подавляющем большинстве случаев в принципе не одобряют эти цифровые выражения.

Другие данные показывают, что только 8% менеджеров и 12% сотрудников, работающих в режиме WFH, не поддаются желанию написать сообщение ушедшим на выходные, либо просто недоступным в данный момент, коллегам. Входит ли ваш руководитель в эту тайную группу? А как насчет этих признаний в нечестности «статуса» в чате? 32% сотрудников признались, что они лгали и ставили себе статус «не на месте», чтобы отдохнуть или не отвлекаться от работы.