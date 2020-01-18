Испытан пассажирский самолёт с системой автоматического взлёта

Система автоматического взлёта использует данные комплекса визуального наблюдения, оборудование которого установлено на фюзеляже. В рамках испытаний системой был оснащён Airbus A350-1000, а сами полёты прошли во французском аэропорту Тулуза-Бланьяк. Всего было выполнено восемь полётов.

Система Airbus хороша тем, что она не требует дополнительной аэродромной инфраструктуры. Помимо автоматического взлёта она может обеспечивать руление и посадку. Однако полностью убирать пилотов из самолётов Airbus не намерена.

Считается, что применение такой системы сделает полёты безопаснее, а пилоты смогут уделять больше внимания вопросам, не связанным с технической стороной управления воздушным судном.