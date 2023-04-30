Испытан первый деревянный транзистор: он работает на частоте до 1 Гц

Кроме того, использование древесной электроники может позволить осуществлять электронное управление живыми растениями, открывая новые пути для исследований и разработок.

Хотя деревянные транзисторы, возможно, не самые быстрые, с частотой переключения менее одного герца и размером 3 см, они являются выдающимся достижением. Исследователи получили проводящую древесину (ПД), удалив лигнин из древесины с помощью химического растворителя и заменив каналы, где присутствовал лигнин, смешанным электронно-ионным проводящим полимером. Для этого проекта они использовали древесину бальсы и проводящий полимер PEDOT:PSS.

Старший доцент лаборатории органической электроники Университета Линчепинга Исак Энгквист говорит: «да, транзистор из дерева медленный и громоздкий, но он действительно работает и имеет огромный потенциал развития».