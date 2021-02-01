Наука и технологии
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Испытана первая в мире ракета на биотопливе
Компоненты для него можно добыть на любой ферме
Американский стартап bluShift Aerospace испытал первую в мире ракету на биотопливе. Из чего именно оно сделано, не сообщается, но создатели говорят, что это можно купить на любой ферме.
Компания запустила прототип под названием Stardust 1.0. Он может нести около 8,1 килограмма груза. На ракете можно отправить в космос небольшое исследовательское оборудование. Отмечается, что ею могут пользоваться маленькие компании, исследователи и студенты.
Stardust 1.0 поднялась на 1,6 километра и приземлилась на парашюте. Планируется второе испытание ракеты, в ходе которого полёт будет суборбитальным. Ракета на биотопливе должна быть дешевле и экологичнее обычных.
Стартап хочет стать своего рода «космическим Uber», чтобы доставлять на орбиту «маленькие посылки».