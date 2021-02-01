Испытана первая в мире ракета на биотопливе

Компания запустила прототип под названием Stardust 1.0. Он может нести около 8,1 килограмма груза. На ракете можно отправить в космос небольшое исследовательское оборудование. Отмечается, что ею могут пользоваться маленькие компании, исследователи и студенты.

Stardust 1.0 поднялась на 1,6 километра и приземлилась на парашюте. Планируется второе испытание ракеты, в ходе которого полёт будет суборбитальным. Ракета на биотопливе должна быть дешевле и экологичнее обычных.

Стартап хочет стать своего рода «космическим Uber», чтобы доставлять на орбиту «маленькие посылки».