Испытана сеть со скоростью до 100 Гбит/с

Испытания прошли в лаборатории компании Vodafone в Германии. Специалисты использовали существующую оптическую линию с максимальном скоростью 25 Гбит/с, а скорости в 100 Гбит/с достигли благодаря специальной цифровой обработке сигналов (DSP).

В Nokia заявили, что скорости на уровне 50 или 100 Гбит/с могут стать коммерчески доступны уже во второй половине этого десятилетия.

Сообщается также, что работа Nokia и Vodafone — это первое применение гибкой скорости передачи в пассивной оптической сети. Эта технология может помочь бороться с перегрузками в часы пик.