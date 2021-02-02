Наука и технологии
Сегодня 16:14
Испытана сеть со скоростью до 100 Гбит/с
Это работа Nokia и Vodafone
Nokia и Vodafone успешно испытали новую технологию пассивной оптической сети (PON). Она позволяет достичь скорости в 100 Гбит/с.
Испытания прошли в лаборатории компании Vodafone в Германии. Специалисты использовали существующую оптическую линию с максимальном скоростью 25 Гбит/с, а скорости в 100 Гбит/с достигли благодаря специальной цифровой обработке сигналов (DSP).
В Nokia заявили, что скорости на уровне 50 или 100 Гбит/с могут стать коммерчески доступны уже во второй половине этого десятилетия.
Сообщается также, что работа Nokia и Vodafone — это первое применение гибкой скорости передачи в пассивной оптической сети. Эта технология может помочь бороться с перегрузками в часы пик.