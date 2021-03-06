Испытана система камер на 2,11 гигапикселя для космического телескопа

Как пишет «Хайтек», камера высотой 80 см и апертурой 12 сантиметров провела 17 дней в термовакуумной камере. Эксперимент воспроизвёл условия работы телескопа в космосе. PLATO будет размещён в точке Лагранжа L2.

Всего у аппарата будет 26 камер. Они будут получать изображения звёздных систем каждые 25 секунд и каждые 2,5 секунды для двух центральных камер. Телескоп будет искать крошечные сдвиги в яркости, которые могут быть следствием прохождения экзопланет на фоне звёзд.

Каждая камера телескопа получит четыре матрицы, дающие 20,3-мегапиксельные изображения. Получается 2,11 гигапикселя для всего космического аппарат — это наибольшее количество пикселей за всю историю космических миссий.

Запуск PLATO намечен на 2026 год.