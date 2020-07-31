Испытания американских вооружений назвали угрозой для китов и тюленей

В испытания входят и запуски торпед, и стрельба снарядами из корабельных орудий, и применение подводных беспилотников, и взрывы в море бомб. В частности, военные хотят испытать новый снаряд Hyper Velocity Projectile.

Обсуждаемая программа должна начаться в ноябре на обширной территории от севера Калифорнии до Аляски.

В основном чиновники переживают о том, что испытания затронут касаток — вид, который находится под угрозой исчезновения. Но в зоне риска будут находиться и многие другие морские млекопитающие. Они могут даже умереть из-за испытаний. Также испытания могут помешать им охотиться, кормиться и размножаться.