Испытания американского робота-танка в ретро-стиле попали на видео

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Испытания американского робота-танка в ретро-стиле попали на видеоСвоим видом напоминает «Матильду»
Американское предприятие Northrop Grumman Corp. впервые опубликовало видео с боевой роботизированной машиной EMAV-MCA (Expeditionary Modular Autonomous Vehicle - Medium Caliber Armament). Она вооружена скорострельной пушкой Bushmaster XM813.
На видео демонстрируется, как боевой робот EMAV-MCA попадает в стальную пластину боеприпасами Northrop Grumman NG1170W Armor Piercing Fin Stabilized Discarding Sabot (APFSDS) 30x173 мм.
Боевая машина оснащена гибридной силовой установкой и может разгоняться до 72 км/ч. Её можно перевозить конвертопланом V-22 или вертолётом CH-47. Отмечается, что робот со снарядами NG1170W, теоретически, способен уничтожать любую легкобронированную технику с предельно возможных дистанций.
Фанаты военной техники отмечают удивительное сходство нового футуристичного танка с винтажным британским танком «Матильда» эпохи Второй мировой войны