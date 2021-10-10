Испытания американского робота-танка в ретро-стиле попали на видео

Боевая машина оснащена гибридной силовой установкой и может разгоняться до 72 км/ч. Её можно перевозить конвертопланом V-22 или вертолётом CH-47. Отмечается, что робот со снарядами NG1170W, теоретически, способен уничтожать любую легкобронированную технику с предельно возможных дистанций.

Фанаты военной техники отмечают удивительное сходство нового футуристичного танка с винтажным британским танком «Матильда» эпохи Второй мировой войны