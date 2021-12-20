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Испытания американской вакцины показали её неэффективность для детей 2-5 лет

Дозы оказалось недостаточно
Компания Pfizer поделилась результатами испытаний своей вакцины от коронавируса на детях от двух до пяти лет. Они завершились неуспешно.
Испытания американской вакцины показали её неэффективность для детей 2-5 лет

Для клинических испытаний среди детей вакцину ставили в дозировке в 10 раз меньшей, чем у взрослых. Препарат вводили в стандартном режиме — в две дозы с интервалом в 21 день. Оказалось, что этого недостаточно, чтобы у испытуемых выработался достаточный иммунный ответ.

У детей, которым ставили прививку, взяли анализы крови. Учёные надеялись получить те же параметры иммунной защиты, что и у людей 16-25 лет. Такие показатели вышли у младенцев с шести месяцев до двух лет, но у детей с двух до пяти лет необходимого иммунного ответа не получили.

Теперь исследователи хотят попробовать ввести детям третью дозу вакцины. Результаты испытаний станут известны в начале 2022 года.

Источник: N+1
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