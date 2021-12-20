Испытания американской вакцины показали её неэффективность для детей 2-5 лет

Для клинических испытаний среди детей вакцину ставили в дозировке в 10 раз меньшей, чем у взрослых. Препарат вводили в стандартном режиме — в две дозы с интервалом в 21 день. Оказалось, что этого недостаточно, чтобы у испытуемых выработался достаточный иммунный ответ.

У детей, которым ставили прививку, взяли анализы крови. Учёные надеялись получить те же параметры иммунной защиты, что и у людей 16-25 лет. Такие показатели вышли у младенцев с шести месяцев до двух лет, но у детей с двух до пяти лет необходимого иммунного ответа не получили.

Теперь исследователи хотят попробовать ввести детям третью дозу вакцины. Результаты испытаний станут известны в начале 2022 года.