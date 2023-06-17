Испытания на людях вживляемого в мозг чипа ожидаются в этом году

Маск раскрыл план имплантации мозгового чипа в пациента с тетраплегией или параплегией во время веб-трансляции, за которой следило агентство Reuters. Хотя количество пациентов и продолжительность испытания не были указаны, Маск выразил уверенность в том, что первый случай произойдет в ближайшем будущем.

Компания Neuralink недавно получила разрешение Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) на проведение первого клинического испытания, что стало важной вехой, несмотря на продолжающееся расследование экспериментов компании на животных.

Подтверждение безопасности в испытаниях на людях может занять несколько лет, а разрешение на коммерческое использование может занять более десяти лет.