Испытания новейшего американского истребителя отменили из-за коронавируса

Об этом пишет «Лента.ру», ссылаясь на издание Defense News. Сообщается, что ещё 20 марта военные США закрыли доступ на авиабазу в Калифорнии, где как раз и находятся образцы самолёта. Испытания, необходимые для опытно-боевой эксплуатации F-35 Lightning II, в итоге отменили. Также есть вероятность приостановки испытаний системы кибербезопасности и программного обеспечения JSE (Joint Simulation Environment).

Стоит отметить, что ранее было приостановлено производство деталей для F-35 Lightning II в Италии и Японии. Причиной тому, конечно, стало распространение коронавирусной инфекции нового типа. Напомним, что F-35 эксплуатируется Авиацией Корпуса морской пехоты США с июля 2015 года.